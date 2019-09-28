Албон — об аварии в квалификации: думал, справлюсь, но так и не прошёл поворот

Пилот команды «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при России, из-за которой ему предстоит стартовать с последних рядов стартовой решётки. По словам гонщика, проблемы возникли из-за порыва ветра.

«Меня поймал врасплох порыв ветра, из-за чего поворот получился очень коварным. Думал, что справлюсь, но в итоге поворот, к сожалению, так и не прошёл. Такие моменты — это всегда неприятно. Посмотрим, что сможем сделать в гонке, с самого начала уик-энда у нас неплохой темп. Старт с конца решётки — всегда тяжело, но „Сочи Автодром“ хорошая трасса для борьбы. Посмотрим, как всё пройдёт, ведь нам ещё предстоит продумать тактику на гонку», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Албон также заявил, что по-прежнему привыкает к машине и пока ему не удаётся окончательно адаптировать свой стиль пилотирования к машине «Ред Булл», на которой он выступает после летнего перерыва.

«Я по-прежнему привыкаю к машине, моя задача — понять, как именно ею управлять, потому что она совершенно другая. А это всегда требует времени. При этом нельзя сказать, что есть какие-то конкретные моменты или приёмы — речь идёт о стиле пилотирования в целом. Но это касается любой машины — в следующем году тоже надо будет привыкать к новому автомобилю и адаптировать свой стиль под него», — сказал Александер.

Победу в квалификации перед Гран-при России одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший четвёртый поул подряд. Второе место занял Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель остался третьим. Албон в итоговых протоколах занял 19-е место, в то время как Даниил Квят из-за возникших утром технических проблем вообще не смог принять участия в заездах и тоже будет стартовать в конце пелотона.