Феттель: стартую позади, что может дать мне преимущество
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, которую он закончил на третьей позиции.
«Я не очень доволен квалификацией, поскольку не смог показать всё, на что способен болид. В первом сегменте у нас возникли проблемы, но к заключительной сессии всё пришло в норму. Здесь длинный рывок к первому повороту.
У нас с «Мерседесом» разная стратегия, что может сыграть важную роль в завтрашней гонке. У нас есть неплохой темп. Важно хорошо стартовать и это пока единственное, что меня беспокоит. Я стартую позади, что может дать мне преимущество. Но, похоже, так всегда говорят, когда стартуют позади», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.
Поул завоевал напарник Феттеля Шарль Леклер.
- 28 сентября 2019
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:13
-
15:22
-
14:38
-
14:11
-
13:15
-
13:08
-
13:01
-
12:55
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
11:40
-
11:06
-
10:41
-
10:40
-
10:35
-
10:04
-
09:47
-
09:00
-
08:00
Партнерский контент