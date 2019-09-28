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Феттель: стартую позади, что может дать мне преимущество

Феттель: стартую позади, что может дать мне преимущество
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, которую он закончил на третьей позиции.

«Я не очень доволен квалификацией, поскольку не смог показать всё, на что способен болид. В первом сегменте у нас возникли проблемы, но к заключительной сессии всё пришло в норму. Здесь длинный рывок к первому повороту.

У нас с «Мерседесом» разная стратегия, что может сыграть важную роль в завтрашней гонке. У нас есть неплохой темп. Важно хорошо стартовать и это пока единственное, что меня беспокоит. Я стартую позади, что может дать мне преимущество. Но, похоже, так всегда говорят, когда стартуют позади», — приводит слова Себастьяна Феттеля Sky Sports.

Поул завоевал напарник Феттеля Шарль Леклер.

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