Ферстаппен: команда была рада опередить Боттаса в квалификации

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, комментируя итоги квалификации Гран-при России, сказал, что проехал хороший круг, а команда была особенно рада тому, что голландец показал четвёртое время и опередил Валттери Боттаса на более быстрой машине.
«Всё было в порядке, разве что ветер стал чуть сильнее и это помешало нам на третьем секторе — возникла небольшая избыточная поворачиваемость, — передаёт слова Ферстаппена корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко. — Но мы всё равно вряд ли могли добиться большего — мы слишком много теряем на прямых по сравнению с „Феррари“. Вчера на прямых мы были примерно равны, а сегодня проигрываем им по секунде с круга. Когда столько проигрываешь на прямых, бороться нереально. Но команда была очень рада тому, что мы опередили Боттаса — так что круг получился действительно достойным».
Перед этапом Макс Ферстаппен получил новый двигатель внутреннего сгорания, за что получил пять позиций штрафа и будет стартовать с девятого места. В таких условиях голландец нацеливается на пятое место в гонке.
«Если говорить реалистично, наш потолок в гонке — пятое место. Посмотрим, что будет на старте, возможно появится автомобиль безопасности, но если ничего не произойдёт — пятое место», — добавил голландец.
Победу в квалификации перед Гран-при России одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший четвёртый поул подряд. Второе место занял Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель остался третьим. Даниил Квят из-за возникших утром технических проблем вообще не смог принять участия в заездах и тоже будет стартовать в конце пелотона.
- 28 сентября 2019
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