Инженер «Торо Россо»: Квят стартует последним, так что решили не торопиться

Инженер «Торо Россо» Клаудио Балестри прокомментировал итоги квалификации Гран-при России. Пьер Гасли по итогам квалификации стал 11-м, а Даниил Квят в квалификации не участвовал из-за замены двигателя.



«Сегодня у нас смешанные чувства. На стороне гаража Даниила возникла проблема с силовой установкой в начале третьей тренировки, и мы были вынуждены её заменить. Поскольку процесс замены двигателя требует много времени, а Даниил в любом случае будет стартовать последним, мы приняли решение не торопиться и пропустить квалификацию, поскольку это никак не повлияло бы на нашу позицию в завтрашней гонке.



Что касается Пьера Гасли, то мы смогли добиться хорошего уровня производительности в третьей тренировке, а затем и в квалификации, особенно на первой попытке во втором сегменте. К сожалению, этого не хватило, чтобы пробиться в десятку. Из-за штрафов гонка будет непростой, но у машины был хороший темп на длинных сериях в пятницу, так что мы сделаем всё возможное, чтобы завтра заработать очки», — приводит слова Клаудио Балестри пресс-служба команды.