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Гасли: не пытался показать 11-й результат, но всё сложилось хорошо

Гасли: не пытался показать 11-й результат, но всё сложилось хорошо
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, в которой он занял 11-ю позицию.

«Нет, мы не пытались «играть» в попытке показать 11-й результат. Как говорил в пятницу, у нас нет темпа, чтобы уверенно так делать. У нас не было такого плана, но в итоге всё хорошо сложилось. Теперь у нас будет свободный выбор шин.

На первом круге во втором сегменте я сумел выжать из машины всё — в тот момент я занимал шестую позицию. Чтобы улучшить этот результат, пришлось бы слишком рисковать на второй попытке, так что прибавить не удалось. И здесь, и в Сингапуре мы оказались совсем рядом с первой десяткой — речь идёт о сотых. Это хорошие новости перед следующими гонками», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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