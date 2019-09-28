Гасли: не пытался показать 11-й результат, но всё сложилось хорошо

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги квалификации Гран-при России, в которой он занял 11-ю позицию.



«Нет, мы не пытались «играть» в попытке показать 11-й результат. Как говорил в пятницу, у нас нет темпа, чтобы уверенно так делать. У нас не было такого плана, но в итоге всё хорошо сложилось. Теперь у нас будет свободный выбор шин.



На первом круге во втором сегменте я сумел выжать из машины всё — в тот момент я занимал шестую позицию. Чтобы улучшить этот результат, пришлось бы слишком рисковать на второй попытке, так что прибавить не удалось. И здесь, и в Сингапуре мы оказались совсем рядом с первой десяткой — речь идёт о сотых. Это хорошие новости перед следующими гонками», — передаёт слова Гасли корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.