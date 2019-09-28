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Четыре сотрудника «Мерседеса» уволены за насмешки над коллегой-мусульманином

Четыре сотрудника «Мерседеса» уволены за насмешки над коллегой-мусульманином
Авто / Гран-при России 0

Команда «Мерседес» уволила четырёх сотрудников за расистские шутки и насмешки над религией своего коллеги. Издание RaceFans сообщает, что сотрудники были уволены ещё 2 августа. По данным издания, все они работали в IT-департаменте команды.

«Команда „Мерседес“ подтверждает, что 2 августа были уволены четыре человека. Это произошло по итогам внутреннего расследования, доказавшего нарушение политики команды в области равенства. Мы самым решительным образом осуждаем такого рода поведение и немедленно отреагировали на жалобу. Мы ценим всех наших сотрудников, они источник нашей силы», — говорится в официальном заявлении команды.

Подробности произошедшего опубликовал британский таблоид The Sun. Так, уволенные сотрудники называли своего коллегу террористом, а в дни Рамадана устроили насмешливый опрос на тему того, когда он нарушит условия священного месяца.

«Это было по-настоящему ужасное проявление расизма, — цитирует The Sun неназванного источника из состава команды. — Они много лет доставали несчастного парня. Наружу всё вылезло, когда они устроили опрос. Это возмутительно, особенно на фоне слов Льюиса Хэмилтона о расизме».

Источник: RaceFans

Заглавное фото: Mark Thompson/Getty Images

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