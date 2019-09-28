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Риккардо: весь уик-энд у меня нет темпа Нико, но дело не в пятничной аварии

Риккардо: весь уик-энд у меня нет темпа Нико, но дело не в пятничной аварии
Авто / Гран-при России 0

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при России. Его напарник Нико Хюлькенберг стал седьмым.

«Были хорошие моменты, были плохие. Хороший — то, что я прошёл в третий сегмент. У меня весь уик-энд проблемы со скоростью — до сих пор нет такого же темпа, как у Нико. Ничего особенного, просто потихоньку теряю здесь и там. Он более уверен в машине, особенно на втором секторе, может поддерживать более высокую скорость в поворотах. Нет, дело не в моей аварии в пятницу: я очень быстро оставляю такие моменты позади. Если я должен выделить какое-то своё сильное качество, то назову как раз умение отходить от ошибок.

Мой круг в третьем сегменте был чистым. Но чистый не значит быстрый. Конечно, не очень доволен десятым местом, но нормально. Не думаю, что мой квалификационный темп перенесётся на гоночный. Я всё ещё уверен, что могу показать хороший результат», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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