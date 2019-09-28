Боттас: заднюю часть сносило — я так и не понял, как надо было ехать

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал своё выступление в квалификации, когда финн вынужден был бросить свой круг из-за срыва задней части машины и в итоге занял только пятое место, уступив также Максу Ферстаппену на «Ред Булл».

«Квалификация для меня была непростой. Проблемы возникли на последнем секторе. В 13-м повороте заднюю часть сносило в каждой попытке, из-за этого задние шины перегревались и третий сектор становился очень коварным — я так и не понял, как надо было ехать в таких условиях. Во второй попытке в Q3 срыв был довльно большой, так что я сразу потерял несколько десятых и бросил круг. „Феррари“ быстрее нас на прямых, однако вчера темп на длинных отрезках у нас выглядел достойно, мы стартуем на других шинах, по сравнению с остальными, так что, надеюсь, какие-то возможности нам представятся. Мы всё ещё в игре», — цитирует гонщика пресс-служба «Мерседеса».

Победу в квалификации перед Гран-при России одержал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший четвёртый поул подряд. Второе место занял Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель остался третьим. Даниил Квят из-за возникших утром технических проблем вообще не смог принять участия в заездах и тоже будет стартовать в конце пелотона.