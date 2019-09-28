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«Феррари» не исключает наложения вето на технический регламент сезона-2021

«Феррари» не исключает наложения вето на технический регламент сезона-2021
Авто / Гран-при России 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что его команда не исключает вероятности того, что воспользуется правом наложить вето на готовящийся сейчас технический регламент. При этом он отмечает, что прибегать к таким мерам «Феррари» будет только в крайнем случае.

«Я не думаю, что регламент останется в своём нынешнем виде. У нас есть право вето, но было бы жаль его использовать — у нас нет такого намерения. У нас есть ещё месяц, чтобы доработать правила, но если к концу октября у нас не будет удовлетворительного результата, я не думаю, что это будет трагедия. У нас ещё есть время доработать проект и уточнить формулировки», — приводит слова Бинотто портал GrandPx.news.

Новый технический регламент должен вступить в силу в 2021 году. Согласно концепции Росса Брауна, технического директора Формулы-1, в сезоне-2021 аэродинамическое оперение машин будет упрощено, а прижимную силу автомобиля будет генерировать днище. Кроме того, с целью сокращения расходов в проекте регламента предусмотрен перечень стандартизированных компонентов, которые будут поставлять командам сторонние поставщики. Именно этот момент вызывает у «Феррари» недовольство.

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