Большинство команд пока не готовы подписать новый технический регламент
Cразу несколько команд не готовы поставить свою подпись под новым техническим регламентом на 2021 год. Команды-середняки выступают за введение стандартных компонентов, поскольку это позволит сэкономить деньги.
«Слили всё, о чём мы договорились, — цитирует руководителя «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра GrandPx.news. — Мы могли бы сэкономить десять миллионов евро».
Кроме того, по данным источника, не готовы подписать новый регламент «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Ред Булл», «Хаас» и «Альфа Ромео». Крайний срок принятия регламента на сезон-2021 на данный момент — 31 октября.
Ранее стало известно, что «Феррари» не исключает вероятности того, что воспользуется правом наложить вето на готовящийся сейчас технический регламент.
- 28 сентября 2019
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