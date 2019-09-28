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Большинство команд пока не готовы подписать новый технический регламент

Большинство команд пока не готовы подписать новый технический регламент
Авто / Гран-при России 0

Cразу несколько команд не готовы поставить свою подпись под новым техническим регламентом на 2021 год. Команды-середняки выступают за введение стандартных компонентов, поскольку это позволит сэкономить деньги.

«Слили всё, о чём мы договорились, — цитирует руководителя «Альфа Ромео» Фредерика Вассёра GrandPx.news. — Мы могли бы сэкономить десять миллионов евро».

Кроме того, по данным источника, не готовы подписать новый регламент «Мерседес», «Рейсинг Пойнт», «Ред Булл», «Хаас» и «Альфа Ромео». Крайний срок принятия регламента на сезон-2021 на данный момент — 31 октября.

Ранее стало известно, что «Феррари» не исключает вероятности того, что воспользуется правом наложить вето на готовящийся сейчас технический регламент.

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