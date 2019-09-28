Маркелов прокомментировал столкновение с Алези, за которое француз извинился

Российский гонщик Формулы-2 Артём Маркелов прокомментировал сход на первом круге основной гонки в Сочи из-за последствий столкновения с Джулиано Алези. После гонки Алези-младший подошёл к россиянину и принёс извинения.



«В пятницу мы простояли всю практику и проехали всего лишь один круг. У нас были проблемы с гидравлическим давлением: не переключались передачи или машина сама их переключала, из-за чего у нас не получилось проехать и получить какой-то накат на трассе. Обидно, что так произошло в практике, это повлияло на квалификацию.



Был неплохой старт, мы не потеряли ни одной позиции и даже прорвались на 11-ю позицию после второго и третьего поворота. Я был готов прорываться и дальше. Но когда мы входили в четвёртый поворот, я был внутри, а Алези снаружи. Мы зашли вместе в поворот, он начал меня „закрывать“ и повредил моё переднее левое колесо, из-за чего я не смог продолжить гонку.



Завтра будет намного сложнее, чем в первой гонке, потому что у нас была достаточно хорошая стратегия на первую гонку. У нас должен был быть позже пит-стоп, чем у лидеров, — думаю, был бы примерно такой темп, с которым ехал Гьотто на такой же тактике. Мы бы могли приехать в пятёрке или шестёрке», — передаёт слова Маркелова корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.