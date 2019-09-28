Отец Кубицы: уйти из «Уильямса» — правильное решение

Отец пилота «Уильямса» Роберта Кубицы, Артур, заявил, что уход его сына из команды был правильным решением. По словам Артура Кубицы, его сын только во второй половине сезона получил тот руль, который просил у команды.

«Уйти из „Уильямса“ — правильное решение, это был единственно возможный сценарий. Дальнейшее сотрудничество Роберт считает для себя бессмысленным. С другой стороны, мы не знаем, что делать дальше, поскольку все места заняты. А для „Уильямса“ главный критерий в пилоте — его бюджет. Мой сын хотел вернуться в Формулу-1, но он также хотел гоняться, а с „Уильямсом“ он это сделать не может.

Мне сложно комментировать происходящее, потому что я не знаю всех деталей, однако я знаю, что руль, который Роберт просил в начале сезона, чтобы ему было проще, учитывая физические ограничения, он получил только сейчас, после двух третей сезона. Джордж Расселл — наш единственный ориентир. Он справляется лучше Роберта, но всем интересно, какую роль сыграли навыки пилота, а какую — машина. Лично я считаю, что „Уильямс“ не в состоянии развивать оба автомобиля одновременно. Плюс, важную роль играет то, что Джордж — протеже „Мерседеса“. Да, он молод, талантлив и быстр, но я не думаю, что разница объясняется этим. Сейчас команда в плохом финансовом положении, им нужны деньги, чтобы выжить. И если они их не найдут, то команда может быть продана. Я считаю, что это очень вероятный сценарий. В Формуле-1 есть команды и с меньшим бюджетом, так что проблема, похоже, в менеджменте. Вспомните, где они были всего четыре или пять лет назад», — приводит слова Кубицы-старшего Onet.

Роберт Кубица выступал в Формуле-1 с 2006 по 2010 год, однако в 2011-м его карьера прервалась после аварии на ралли, когда врачи чудом спасли пилоту жизнь и восстановили руку. Тем не менее с тех пор подвижность правой руки Кубицы ограничена. В 2019 году Роберт вернулся в Формулу-1 в качестве боевого пилота. На его счету одно очко, он занимает 19-е место в общем зачёте.