Феттель: в поражениях от Леклера нет закономерности

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признался, что он не волнуется по поводу очередного проигрыша в квалификации своему напарнику, монегаску Шарлю Леклеру.



«Очевидно, что сейчас, как и на прошлых этапах, я провёл не лучшую свою квалификацию. Сегодня Шарль очевидно был быстрее, довольно легко определить, где именно он меня опередил. Но он был быстрее ненамного, то тут, то там.



Нет никакой закономерности. Нельзя сказать, что он был постоянно быстрее меня в определённых поворотах. На последних жтапах на самом деле у нас была более плотная борьба, чем кажется. Посмотрим, что будет завтра. Обычно я гораздо увереннее чувствую себя по воскресеньям», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Week.