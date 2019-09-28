Вольф: отставание от «Феррари» по скорости на прямых будет невозможно отыграть

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признал, что «Феррари» является практически недосягаемой командой по чистой скорости по субботам.



«Думаю, что по чистой скорости их преимущество не столь велико. Стоит признать, что существует определённый разрыв, который невозможно компенсировать. Но нам нужно делать лучшую работу, чтобы собрать лучшее шасси и подойти к гоночной стратегии с нашим пониманием шин с полной серьёзностью.



В последних трёх гонка у нас был отличный болид, но по чистой скорости у нас есть дефицит. Думаю, что в этом есть наша возможность, но по чистой скорости, учитывая характеристики моторов, мы не можем доминировать.



Даже если мы будем слабее в воскресенье, это не значит, что мы не можем выиграть гонку. Потому что у нас сильный болид, в целом хорошая стратегия и завтра у нас будет возможность. Не стоит списывать гонки до конца сезона только из-за дефицита мощности», — приводит слова Тото Вольфа Crash.