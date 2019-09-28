Шварцман не уверен, хочет ли он стать напарником Шумахера в Формуле-2

Российский гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари», новоиспечённый чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман заявил, что он не уверен что хотел бы выступать в одной команде с Миком Шумахером после перехода в Формулу-2.
«Стать напарником Мика Шумахера в Prema? Трудно сказать. У меня всегда были симпатичные напарники – например, как в этом году. Что касается Мика, мне кажется, он зациклен на себе и не такой общительный. Может, правда, только со мной.
Мне кажется, надо работать в команде. У нас каких-то идеальных отношений с Миком не сложилось, но так бывает. Мы больше общаемся с Дарувалой или Армстронгом, даже несмотря на то, что мы соперники и не очень любим друг друга на трассе», — рассказал Шварцман в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
- 28 сентября 2019
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