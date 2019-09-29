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Норрис: с нетерпением жду возможности проехать за рулём прекрасного «Мерседеса»

Норрис: с нетерпением жду возможности проехать за рулём прекрасного «Мерседеса»
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал информацию о переходе команды на моторы «Мерседес» с 2021 года и поделился ожиданиями от гонки Гран-при России.

«Я с нетерпением жду возможности проехать за рулем хорошего «Мерседеса»! Кроме всего прочего, это сделка на будущее. Это что-то прекрасное, я с нетерпением жду этого, но на текущую ситуацию этот контракт никак не влияет. Так что не стоит слишком переживать.

Мы смогли добиться прогресса за ночь, так что ждём гонку на позитивном настрое. Главное завтра — попытаться пройти Нико Хюлькенберга, чтобы получить как можно больше очков. Кроме того, я просто хочу насладиться гонкой», — приводит слова Ландо Норриса Sky Sports.

Напомним, с 2021 года команда «Макларен» вернётся к использованию моторов «Мерседес».

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