Вольф: контракт с «Маклареном» не означает, что «Мерседес» уйдёт из Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что контракт на поставку моторов с «Маклареном» не означает, что команда «Мерседес» планирует уйти из Формулы-1.



«Контракт с «Маклареном» и перспективы заводской команды никак не связаны. Мы хорошо справляемся с ролью поставщика двигателей, у нашей заводской команды дела также идут успешно. Я хочу сказать, что мы не меняем нашу роль на поставщиков моторов. Нас устраивает, что мы заводская команда.



«Макларен» работал над возвращением в число лидеров, и прогресс с моторами «Рено» подтверждает это. Надеюсь, что наша сделка позволит им сделать шаг к лидерству и они смогут навязать борьбу топ-командам, в том числе и «Мерседесу», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.