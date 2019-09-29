Вольф: контракт с «Маклареном» не означает, что «Мерседес» уйдёт из Формулы-1
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что контракт на поставку моторов с «Маклареном» не означает, что команда «Мерседес» планирует уйти из Формулы-1.
«Контракт с «Маклареном» и перспективы заводской команды никак не связаны. Мы хорошо справляемся с ролью поставщика двигателей, у нашей заводской команды дела также идут успешно. Я хочу сказать, что мы не меняем нашу роль на поставщиков моторов. Нас устраивает, что мы заводская команда.
«Макларен» работал над возвращением в число лидеров, и прогресс с моторами «Рено» подтверждает это. Надеюсь, что наша сделка позволит им сделать шаг к лидерству и они смогут навязать борьбу топ-командам, в том числе и «Мерседесу», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
- 29 сентября 2019
-
09:58
-
09:00
-
00:40
- 28 сентября 2019
-
23:40
-
23:01
-
22:00
-
21:19
-
21:03
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:13
-
15:22
-
14:38
-
14:11
-
13:15
Партнерский контент