Випс выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сочи, Шварцман — третий

Гонщик программы «Ред Булл» Юри Випс одержал победу во второй гонке Формулы-3 в Сочи. Вторым к финишу пришёл Маркус Армстронг, что позволило ему завоевать вице-чемпионский титул, опередив в личном зачёте Джехана Дарувалу. Третьим к финишу пришёл российский пилот Роберт Шварцман, который накануне завоевал чемпионский титул в серии.



Формула-3. Сочи. Вторая гонка



1. Юри Випс (Hitech) — 20 кругов

2. Маркус Армстронг (Prema) — +2,1

3. Роберт Шварцман (Prema) — +9,5

4. Джейк Хьюз (HWA) — +10,2

5. Нико Кари (Trident) — +15,2

6. Йи Ифей (Hitech) — +24,0

7. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +24,9

8. Лиам Лоусон (MP Motorsport) — +28,4

9. Кристиан Лундгор (ART) — +32,7

10. Логан Сарджент (Carlin) — +33,2.