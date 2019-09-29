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Випс выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сочи, Шварцман — третий

Випс выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сочи, Шварцман — третий
Авто / Младшие серии 0

Гонщик программы «Ред Булл» Юри Випс одержал победу во второй гонке Формулы-3 в Сочи. Вторым к финишу пришёл Маркус Армстронг, что позволило ему завоевать вице-чемпионский титул, опередив в личном зачёте Джехана Дарувалу. Третьим к финишу пришёл российский пилот Роберт Шварцман, который накануне завоевал чемпионский титул в серии.

Формула-3. Сочи. Вторая гонка

1. Юри Випс (Hitech) — 20 кругов
2. Маркус Армстронг (Prema) — +2,1
3. Роберт Шварцман (Prema) — +9,5
4. Джейк Хьюз (HWA) — +10,2
5. Нико Кари (Trident) — +15,2
6. Йи Ифей (Hitech) — +24,0
7. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +24,9
8. Лиам Лоусон (MP Motorsport) — +28,4
9. Кристиан Лундгор (ART) — +32,7
10. Логан Сарджент (Carlin) — +33,2.

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