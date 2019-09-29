Албон стартует с пит-лейна. Стартовая решётка Гран-при России Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Александер Албон будет стартовать с пит-лейн на Гран-при России. Поcле аварии в квалификации команда заменила днище на болиде тайского гонщика, однако поставила деталь другой спецификации, из-за чего, согласно правилам, пилот должен будет стартовать с пит-лейн. Воспользовавшись ситуацией, на болиде Албона заменили ряд элементов силовой установки и коробку передач.



Помимо Албона, Штрафы за замены элементов получили Макс Ферстаппен, Пьер Гасли, Роберт Кубица и Даниил Квят.



Формула-1. Гран-при России. Стратовая решётка



1. (1)*. Шарль Леклер («Феррари»)

2. (2). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. (3). Себастьян Феттель («Феррари»)

4. (5). Валттери Боттас («Мерседес»)

5. (6). Карлос Сайнс («Макларен»)

6. (7). Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. (8). Ландо Норрис («Макларен»)

8. (9). Ромен Грожан («Хаас»)

9. (4). Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

10. (10). Даниэль Риккардо («Рено»)

11. (12). Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. (13). Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

13. (14). Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. (15). Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15. (16). Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

16. (11). Пьер Гасли («Торо Россо»)

17. (17). Джордж Расселл («Уильямс»)

18. (18). Роберт Кубица («Уильямс»)

19. (20). Даниил Квят («Торо Россо»)

20. (19). Александер Албон («Ред Булл»)**.



* — в скобках указана позиция в квалификации

** — стартует с пит-лейн

На «Чемпионате» будет доступна онлайн-трансляция гонки Гран-при России, которая состоится 29 сентября и начнётся в 14:10 мск.



