Шварцман: были проблемы с шинами, но я все равно завоевал десятый подиум

Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в заключительной гонке сезона Формулы-3. Накануне россиянин досрочно завоевал чемпионский титул.
«Приехали на подиум, это приятно. Это был максимум, чего мы могли сегодня сделать. К сожалению, машина не позволяла выиграть: были проблемы с балансом, колёсами — к сожалению, я не мог прорваться дальше. Весь уик-энд были проблемы с передним левым колесом: оно очень быстро стиралось. Нам не удалось решить эту проблему при работе со старыми колёсами. В квалификации с новыми шинами этой проблемы не было, а вот в гонке она вернулась.
Все равно это десятый подиум, поэтому я очень рад, мы достигли многого в этом году. Теперь главная задача – сделать правильный выбор моего дальнейшего пути и начинать работать, готовиться и показывать такие же результаты в следующем году.
Желание „прыгнуть“ сразу в Формулу-1 есть, но многие люди, с которыми я работаю, считают, что мне ещё рано идти в Формулу-1. Наверное, им виднее. Хотя я бы рискнул, попробовал! Если бы выбирал я. Но будем идти постепенно, по ступенькам», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 29 сентября 2019
-
13:07
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
11:59
-
10:43
-
09:58
-
09:00
-
00:40
- 28 сентября 2019
-
23:40
-
23:01
-
22:00
-
21:19
-
21:03
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44