Шварцман: были проблемы с шинами, но я все равно завоевал десятый подиум

Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на третьем месте в заключительной гонке сезона Формулы-3. Накануне россиянин досрочно завоевал чемпионский титул.



«Приехали на подиум, это приятно. Это был максимум, чего мы могли сегодня сделать. К сожалению, машина не позволяла выиграть: были проблемы с балансом, колёсами — к сожалению, я не мог прорваться дальше. Весь уик-энд были проблемы с передним левым колесом: оно очень быстро стиралось. Нам не удалось решить эту проблему при работе со старыми колёсами. В квалификации с новыми шинами этой проблемы не было, а вот в гонке она вернулась.



Все равно это десятый подиум, поэтому я очень рад, мы достигли многого в этом году. Теперь главная задача – сделать правильный выбор моего дальнейшего пути и начинать работать, готовиться и показывать такие же результаты в следующем году.



Желание „прыгнуть“ сразу в Формулу-1 есть, но многие люди, с которыми я работаю, считают, что мне ещё рано идти в Формулу-1. Наверное, им виднее. Хотя я бы рискнул, попробовал! Если бы выбирал я. Но будем идти постепенно, по ступенькам», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

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