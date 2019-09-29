Шварцман: Риккардо сказал, что я молодец, я — что он молодец. Классный парень!

Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как провёл вечер накануне после завоевания чемпионского титула в Формуле-3.



«Вчера был очень приятный и необычный день, получил очень много сообщений от болельщиков — наверное, на половину не смог ответить. Если я кому-то вдруг не ответил, то я извиняюсь — просто не было времени!



Вечером у меня был ужин с „СМП Рейсинг“, там же были Серёжа Сироткин и Даниэль Риккардо. Мы с Даниэлем познакомились, пообщались — очень классный парень. Посидели, посмеялись, рассказали разные истории из жизни. Я особо не просил у Риккардо советов. Он сказал, что я молодец, я — что он молодец. Поделились друг с другом позитивом. Мне он нравится своими шутками, своей харизмой. Очень классный парень», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

«Просто кайфую!» Интервью с самым перспективным российским гонщиком прямо сейчас С пылу с жару – разговор с Робертом Шварцманом, ставшим чемпионом Формулы-3 в Сочи. Уже через год ждём его в Формуле-1!