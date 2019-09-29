Шварцман: Риккардо сказал, что я молодец, я — что он молодец. Классный парень!

Гонщик «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как провёл вечер накануне после завоевания чемпионского титула в Формуле-3.
«Вчера был очень приятный и необычный день, получил очень много сообщений от болельщиков — наверное, на половину не смог ответить. Если я кому-то вдруг не ответил, то я извиняюсь — просто не было времени!
Вечером у меня был ужин с „СМП Рейсинг“, там же были Серёжа Сироткин и Даниэль Риккардо. Мы с Даниэлем познакомились, пообщались — очень классный парень. Посидели, посмеялись, рассказали разные истории из жизни. Я особо не просил у Риккардо советов. Он сказал, что я молодец, я — что он молодец. Поделились друг с другом позитивом. Мне он нравится своими шутками, своей харизмой. Очень классный парень», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 29 сентября 2019
-
13:07
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
11:59
-
10:43
-
09:58
-
09:00
-
00:40
- 28 сентября 2019
-
23:40
-
23:01
-
22:00
-
21:19
-
21:03
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:14
-
18:57
-
18:35
-
18:17
-
17:58
-
17:54
-
17:50
-
17:26
-
17:20
-
16:56
-
16:44