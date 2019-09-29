Марко подтвердил, что «Торо Россо» будет переименована в «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что команда «Торо Россо» будет переименована в «Альфа Таури».
«Мы обратились в Федерацию с запросом о переименовании команды и получили от них и руководства Формулы-1 одобрение. Теперь необходимо голосование среди команд. Но не думаю, что возникнут проблемы. Когда обсуждался вопрос о смене названия «Форс Индия» или «Заубера», никаких проблем не возникало», — приводит слова Хельмута Марко Speed Week.
Ранее сообщалось, что у команд, входящих в комиссию, будет время до четверга, 3 октября.
Нынешнее название — «Торо Россо» («Ред Булл» по-итальянски) — команда получила с начала 2006 года, когда производитель энергетических напитков приобрёл «Минарди».
Ожидается, что в 2020 году выступления за итальянский коллектив продолжит Даниил Квят. Соответственно, теперь он будет представлять «Альфа Таури».
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