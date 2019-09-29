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Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й

Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й
Авто / Гран-при России 0

На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера. После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошёл. На трассе был объявлен режим вирутального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.

Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 12-й позиции. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал 14-м.

Формула-1. Гран-при России. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829
3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210
5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348
6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749
9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346
16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал
17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.

Формула-1 2019. Этап 16, Сочи, Россия
Гран-при России. Гонка (53 круга, 309.745 км)
29 сентября 2019, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:33:38.992
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+3.829
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+5.212
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