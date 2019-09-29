Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й

На трассе «Сочи Автодром» завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Третий результат показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Себастьян Феттель на старте гонки вышел в лидеры, однако после пит-стопа оказался позади напарника — Шарля Леклера. После пит-стопа на болиде Феттеля возникли проблемы, из-за чего он сошёл. На трассе был объявлен режим вирутального пейс-кара, во время которого Хэмилтону удалось тактически переиграть Леклера.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 12-й позиции. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал 14-м.
Формула-1. Гран-при России. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829
3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210
5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348
6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749
9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346
16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал
17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал
18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал
19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал
20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.
- 29 сентября 2019
-
16:33
-
16:27
-
16:16
-
15:48
-
14:54
-
14:15
-
13:44
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
11:59
-
10:43
-
09:58
-
09:00
-
00:40
- 28 сентября 2019
-
23:40
-
23:01
-
22:00
-
21:19
-
21:03
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:14
-
20:06
-
20:01
-
19:45
-
19:36
-
19:23
-
19:14
-
18:57
-
18:35