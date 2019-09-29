Квят: учитывая обстоятельства, 12-е место в Сочи — хороший результат

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят прокомментировал выступление в Гран-при России, который состоялся на «Сочи Автодроме». По словам пилота, и он, и команда выжали максимум из машины, однако из-за технических проблем накануне добраться до первой десятки не удалось.
«Думаю, мы провели сильную гонку, учитывая вчерашние проблемы. Стартовали последними, но финишировали близко к очкам, боролись до конца, так что я доволен тем, как провёл эту гонку. Старт получился, провёл несколько хороших битв. Мы выжали всё что у нас было. Не хватило нескольких секунд, чтобы приехать в десятке. Считаю, была очень сильная гонка, наша стратегия была хорошей, и 12-е место — хороший результат, я доволен и своим выступлением, и работой команды», — передаёт слова Квята корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Из-за отказа двигателя в третьей тренировке Квят пропустил субботнюю квалификацию и в гонке вынужден был стартовать 19-м. На финише Даниил занял 12-е место, уступив десятой позиции менее четырёх секунд.
Победу одержал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас, а третье место занял Шарль Леклер на «Феррари».
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