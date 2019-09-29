Хэмилтон опережает Боттаса на 73 очка за пять гонок до конца сезона

В Сочи завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа позволила Хэмилтону увеличить преимущество над Валттери Боттасом до 73 очков. Третьим в чемпионате идёт Шарль Леклер, чьё отставание от Хэмилтона составляет 107 очков. Теоретические шансы на титул продолжают сохранять за пять гонок до конца пять гонщиков — помимо первой тройки это Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.
Формула-1. Общий зачёт
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 322 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 249 очков
3. Шарль Леклер («Феррари») — 215 очков
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 212 очков
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 194 очка
6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 69 очков
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 66 очков
8. Александер Албон («Ред Булл») — 52 очка
9. Ландо Норрис («Макларен») — 35 очков
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34 очка
12. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка
13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 33 очко
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очков
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков
17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка
19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.
Кубок конструкторов
1. «Мерседес» — 571 очко
2. «Феррари» — 409 очков
3. «Ред Булл» — 311 очков
4. «Макларен» — 101 очко
5. «Рено» — 68 очков
6. «Торо Россо» — 55 очков
7. «Рейсинг Пойнт» — 52 очка
8. «Альфа Ромео» — 35 очков
9. «Хаас» — 28 очков
10. «Уильямс» — 1 очко.
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