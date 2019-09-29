Хэмилтон опережает Боттаса на 73 очка за пять гонок до конца сезона

В Сочи завершилась гонка Гран-при России. Победу в ней одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Эта победа позволила Хэмилтону увеличить преимущество над Валттери Боттасом до 73 очков. Третьим в чемпионате идёт Шарль Леклер, чьё отставание от Хэмилтона составляет 107 очков. Теоретические шансы на титул продолжают сохранять за пять гонок до конца пять гонщиков — помимо первой тройки это Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.



Формула-1. Общий зачёт



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 322 очков

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 249 очков

3. Шарль Леклер («Феррари») — 215 очков

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 212 очков

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 194 очка

6. Пьер Гасли («Торо Россо») — 69 очков

7. Карлос Сайнс («Макларен») — 66 очков

8. Александер Албон («Ред Булл») — 52 очка

9. Ландо Норрис («Макларен») — 35 очков

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 34 очка

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 34 очка

12. Даниил Квят («Торо Россо») — 33 очка

13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 33 очко

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 31 очков

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 20 очков

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 19 очков

17. Ромен Грожан («Хаас») — 8 очков

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 4 очка

19. Роберт Кубица («Уильямс») — 1 очко.



Кубок конструкторов



1. «Мерседес» — 571 очко

2. «Феррари» — 409 очков

3. «Ред Булл» — 311 очков

4. «Макларен» — 101 очко

5. «Рено» — 68 очков

6. «Торо Россо» — 55 очков

7. «Рейсинг Пойнт» — 52 очка

8. «Альфа Ромео» — 35 очков

9. «Хаас» — 28 очков

10. «Уильямс» — 1 очко.