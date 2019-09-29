Хэмилтон: стараюсь не думать слишком много о ситуации в чемпионате
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при России, который он закончил на первой позиции, одержав девятую победу в сезоне.
«Невероятная работа команды! Просто потрясающе, что у нас сегодня такой результат. Было нелегко держаться рядом с «Феррари». Но мы не сдавались и продолжали атаковать, а машина была фантастической. Стараюсь не думать слишком много о ситуации в чемпионате, иду от гонки к гонке. Мы должны продолжать показывать подобные результаты, и я знаю, что боссы будут довольны сегодняшним итогом. Такое ощущение, что у нас давно не было побед, так что эта ощущается как первая», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.
Компанию Хэмилтону на подиуме составили Валттери Боттас и Шарль Леклер.
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