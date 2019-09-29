Леклер — о ситуации с Феттелем: мне нужно поговорить с командой

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при России, который он закончил на третьей позиции.



«Что ж, по крайней мере мы довольно стабильны. Хорошо вновь быть на подиуме. Жаль, что здесь нет второй нашей машины. Гонка шла нормально… «Мерседесы» по-прежнему очень быстры, а нам ещё надо поработать над гоночным темпом в ближайших гонках. Определённо, у нас был темп, чтобы финишировать впереди Валттери, но тут сложно ехать позади: как только я подъезжал, всё начинало перегреваться. Так что, думаю, с учётом сейфти-кара третье место было максимумом, чего мы могли добиться.



Я всегда доверяю команде, но да, наша тактика заключалась в том, что я обеспечивал слипстрим, чтобы в конце прямой у нас были первое и второе места. Так и произошло. Но не знаю… Нужно поговорить с командой, чтобы иметь больше информации», — приводит слова Леклера BBC.