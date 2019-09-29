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Джовинацци — об аварии на старте: отпустил газ, но было уже поздно

Джовинацци — об аварии на старте: отпустил газ, но было уже поздно
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал столкновение с двумя соперниками на первом круге Гран-при России. По словам итальянца, он оказался зажатым между Риккардо и Грожаном и уже не мог избежать столкновения.

«Я ничего не мог поделать, если честно, оказался зажатым. Отпустил газ, но было уже поздно. И справа, и слева были машины — мне деваться было уже некуда. Пришлось поехать в боксы за новым передним антикрылом, проверяли днище, подвеску, потому что удар был довольно сильным», — передаёт слова Джовинацци корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

В результате столкновения Ромен Грожан вылетел с трассы в отбойники, а Даниэль Риккардо пробил шину и почти весь круг до боксов ехал на трёх колёсах.

Победу в Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по «Мерседесу» Валттери Боттас, третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари».

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