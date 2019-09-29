Феттель признан гонщиком дня на Гран-при России, несмотря на сход

Пресс-служба Формулы-1 подвела итоги голосования болельщиков, определявших лучшего пилота Гран-при России на стационарной трассе «Сочи Автодром». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию. Гонщик «Феррари» шёл после старта на первой позиции, однако после первого пит-стопа вернул позицию напарнику — Шарлю Леклеру, а затем сошёл из-за проблем с двигателем.
Леклер из-за этого схода и последующего режима виртуального пейс-кара уступил тактически сначала Льюису Хэмилтону, а затем и Валттери Боттасу и финишировал только третьим. За пять гонок до конца сезона Льюис Хэмилтон опережает ближайшего преследователя, Валттери Боттаса, на 73 очка.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 12-й позиции. Напарник Квята Пьер Гасли пришёл 14-м.
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