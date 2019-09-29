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Гасли: всю гонку были проблемы с перегревом, в кокпите было очень непросто

Гасли: всю гонку были проблемы с перегревом, в кокпите было очень непросто
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал выступление в Гран-при России, где француз занял 14-е место. По словам пилота, на протяжении всей дистанции он испытывал проблемы с перегревом.

«Гонка получилась сложной, всю дистанцию были проблемы с перегревом, грелись и шины, и тормоза, так что скорости для борьбы за место в топ-10 у нас не было. В копите было очень непросто, так что выступили не так здорово, как ехали в ходе уик-энда. Теперь нужно всё проанализировать и вернуться в Сузуку более сильными», — передаёт слова гонщика корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.

Победу в Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по «Мерседесу» Валттери Боттас, третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари».

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