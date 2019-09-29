Стролл: проблемы с шинами испортили мне гонку
Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление на Гран-при России в Сочи, где он занял 11-е место и менее секунды уступил финишировавшему 10-м Хюлькенбергу.
«Обидно, что остались без очков. Были проблемы с шинами — я пытался их контролировать, но задняя ось сильно скользила, что испортило мне гонку. Радует, что в целом наш темп выглядит лучше, чем раньше», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
Победу в Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по «Мерседесу» Валттери Боттас, а третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари».
После 17 этапов чемпионата канадец занимает 16-е место в общем зачёте, набрав 19 баллов.
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