Стролл: проблемы с шинами испортили мне гонку

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал своё выступление на Гран-при России в Сочи, где он занял 11-е место и менее секунды уступил финишировавшему 10-м Хюлькенбергу.



«Обидно, что остались без очков. Были проблемы с шинами — я пытался их контролировать, но задняя ось сильно скользила, что испортило мне гонку. Радует, что в целом наш темп выглядит лучше, чем раньше», — передаёт слова Стролла корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.



Победу в Гран-при России одержал Льюис Хэмилтон, второе место занял его партнёр по «Мерседесу» Валттери Боттас, а третьим финишировал Шарль Леклер на «Феррари».

После 17 этапов чемпионата канадец занимает 16-е место в общем зачёте, набрав 19 баллов.