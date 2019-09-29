Хюлькенберг не сердится на команду, уронившую его болид на пит-стопе

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от итогов гонки Гран-при России, отметив, что не злится на команду за провальный пит-стоп.

«Нет-нет, я не сержусь на команду. Конечно, ситуация на пит-стопе была неидеальной, но ребята работают по максимуму. Не знаю, может, я сам заехал неидеально. Всё началось ещё с плохого старта и первого круга, когда я потерял три или четыре позиции. Потом я отыграл пару мест, хотел подрезать соперников, но медленный пит-стоп вновь отправил нас вниз. Борьба в средней группе — просто сумасшествие, так что если теряешь пару секунд, то это сильно сказывается на гонке. Мне пришлось существенно нагружать шины, атакуя, так что в конце было непросто. Мне потребовалось много времени, чтобы обойти Стролла, так что когда я догнал Норриса, то „софт“ уже начал деградировать. Эффект от грязного воздуха на этой трассе очень сильный.



Да и благодаря сейфти-кару пара машин пролезла вперёд. Сегодня всё шло против нас. Считаю, машина заслуживала намного большего, у неё был хороший темп, но я не имел шанса это показать, так как постоянно ехал позади кого-то. Плюс в конце ещё возникли небольшие проблемы с мощностью двигателя. А „Макларен“ очень быстр на прямых. В итоге мне не хватило секунды до Магнуссена с учётом его штрафа, обидно», — передаёт слова Хюлькенберга корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.