Феттель: у нас была чёткая договорённость. Но, возможно, я что-то упустил

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал спорную ситуацию в гонке Гран-при России, когда команда по радио попросила его пропустить вперёд Шарля Леклера, но немец так и не сделал этого. При этом до старта пилоты договорились работать заодно, чтобы обе «Феррари» оказались впереди Льюиса Хэмилтона.



«Я не знаю, что именно случилось, если честно. Думаю, у нас была договорённость. Я говорил с Шарлем перед гонкой. Думаю, всё было вполне чётко, но, возможно, я что-то упустил. Я был третьим, Шарль — первым, мы обсуждали стратегию, которая позволит нам опередить Льюиса. У меня был очень хороший старт и имелась пара вариантов. Извините, но я не хочу вдаваться в детали. Знаю, что это несправедливо, так как люди хотят знать, но не было ничего серьёзного. Не хочу, чтобы команда оказалась в плохом положении после того, как кто-то начнёт что-то говорить тут и там. Уверен, мы поговорим про это.



Очевидно, сегодня печальный день, ведь мы хотели завоевать первое и второе места. Так что это не тот результат, которого мы хотели», — приводит слова Феттеля FormulaSpy.