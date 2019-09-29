Мазепина оштрафовали на 15 позиций за аварию в сочинской гонке Формулы-2

Российский гонщик Формулы-2 Никита Мазепин получил серьёзное наказание за провоцирование аварии во второй гонке этапа на «Сочи Автодроме», сообщает RaceFans. На следующем этапе чемпионата Мазепин потеряет 15 позиций на стартовой решётке первой гонки.



Стюарды изучили видеозаписи аварии и пришли к выводу, что если Джек Эйткен следовал инструкциям и после срезки второго поворота объехал слева оба блока, то Мазепин не сделал этого. Таким образом россиянин спровоцировал аварию сначала с Эйткеном, а после контакта с ним — с Нобухару Мацуситой. Столкновение россиянина с японцем привело к остановке гонки. Стюарды посчитали, что Мазепин несёт полную вину за произошедшее. В своём решении судьи подчеркнули, что инцидент произошёл из-за того, что российский пилот абсолютно не думал о других пилотах и спровоцировал очень опасную аварию. Именно поэтому наказание оказалось столь суровым.



Помимо потери 15 стартовых позиций Мазепин получил четыре штрафных балла. Всего у него теперь пять баллов за последние 365 дней.

Мазепин и Мацусита избежали переломов в серьёзной аварии в гонке Ф-2 в Сочи