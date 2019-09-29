Сайнс не расстроился, что его опять почти не показывали в телетрансляции

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс, показавший уверенное выступление в ходе гонки Гран-при России и финишировавший на шестой позиции, признался, что не расстраивается из-за того, что режиссёры трансляции вновь его игнорировали. По словам испанца, на то были объективные причины.

«У меня весь сезон получаются очень хорошие старты — на сей раз он снова удался. Я смог попасть в мешок позади Феттеля и ехал на прямой позади „Феррари“. Был даже шанс побороться с „Мерседесом“ во втором повороте. Ну а дальше была очень долгая гонка — к сожалению! Мы вернулись в реальность — меня обошёл Боттас. Затем я контролировал ход гонки, был очень хороший темп.



Конечно, сейфти-кар помог Албону, но пилоты „Ред Булл“ в любом случае имели более быструю машину и мягкие шины. Ещё оставалось несколько кругов, а позади Алекса ехал „Рейсинг Пойнт“. Не хотелось дойти до того, чтобы из-за борьбы с Албоном ко мне подъехал Перес и попал в зону DRS, ведь болид „Рейсинг Пойнт“ очень быстр на прямых. Было очень легко потерять и шестое место. Так что я не хотел защищаться от Албона любой ценой.



Да, меня сегодня опять почти не показывали в телетрансляции, но это потому что моя гонка была скучной. Не вижу в этом никакой проблемы: просто я контролировал ход гонки», — передаёт слова Сайнса корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.