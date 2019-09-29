Тост: у машины Квята не было скорости, чтобы обойти Стролла и Хюлькенберга

Глава «Торо Россо» Франц Тост поделился впечатлениями от Гран-при России и подвёл итоги гонки. По его словам, машине Даниила Квята на последних кругах не хватало темпа, именно потому россиянин не сумел обойти соперников и финишировать в топ-10.
«Из-за замены силовых установок оба наших пилота начинали с конца стартовой решётки. У нас получился хороший старт, и мы заканчивали первый круг на 13-й и 14-й позиции. Наши соперники впереди допустили контакт, которого сумели избежать и Пьер, и Даниил, так что шансы на попадание в очки выросли.
После первого сейфти-кара Квят и Гасли показывали хороший темп и проводили сильную гонку, они использовали разные стратегии. Нам немного не повезло с Пьером, так как мы позвали его на пит-стоп за один круг до выхода на трассу машины безопасности. Как бы то ни было, он вернулся на трек в хорошей позиции. Даниил же провёл пит-стоп в ходе сейфти-кара, так что после ухода сейфти-кар наши гонщики следовали друг за другом.
В конце гонки у машины Квята не было скорости, чтобы обойти Стролла и Хюлькенберга и финишировать в очках. Как бы то ни было, мы настроены оптимистично и надеемся, что в Японии попадём в топ-10 двумя болидами", — приводит слова функционера пресс-служба «Торо Россо».
- 29 сентября 2019
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