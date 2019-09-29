Леклер заявил, что по-прежнему доверяет Феттелю

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер заверил, что продолжает доверять своему напарнику Себастьяну Феттелю, несмотря на странную ситуацию в гонке Гран-при России. Феттель не пропустил Леклера обратно вперёд, хотя монегаск помог немцу на старте опередить и Льюиса Хэмилтона, и себя самого.



«Думаю, доверие не изменится. Нам нужно доверять друг другу — Себу и мне. Для команды в некоторых ситуациях очень полезно знать, что ты можешь рассчитывать на вторую машину — и наоборот. Да, доверие всё ещё здесь.



Думаю, на старте все уважали нашу договорённость. Я поехал левее, чтобы обеспечить Себу слипстрим. Я знал, что он обгонит меня. Мы знали это. Затем мы просто должны были поменяться позициями обратно. И мы сделали это на пит-стопе позднее в ходе гонки. У меня не было причин бороться, потому что, как я сказал, абсолютно верил в то, что мы поменяемся обратно. Так что не было смысла рисковать.



После пит-стопов наша гонка пошла на спад, когда у Себа возникла проблема, а виртуальный сейфти-кар появился не в идеальный для нас момент. После этого всё стало сложнее. Мы ничего не могли поделать. Жаль команду, ведь у нас был потенциал для очень хорошего результата», — приводит слова Леклера Crash.