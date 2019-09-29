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Грожан: очень трудно переварить, когда тебя выбивают на первом круге

Грожан: очень трудно переварить, когда тебя выбивают на первом круге
Авто / Гран-при России 0

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал сход на первом круге гонки Гран-при России после столкновения с Антонио Джовинацци и Даниэлем Риккардо.

«Особо нечего сказать — на видеозаписи всё вполне очевидно. Мы очень упорно работали весь уик-энд, у нас была конкурентоспособная машина. Мы собирались сегодня побороться за очки. Вчера на нас лежало сильное давление — попасть в третий сегмент квалификации, ведь у нас не так часто появляются такие шансы. Очевидно, что наша гонка была испорчена к четвёртому повороту. У меня не было шанса среагировать. Несколько разочаровывающий день. Трудно переварить это, ведь я чувствую, что в этот уик-энд мы могли бы набрать очки. Очень трудно, когда тебя выбивают на первом круге», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

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