Грожан: очень трудно переварить, когда тебя выбивают на первом круге

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал сход на первом круге гонки Гран-при России после столкновения с Антонио Джовинацци и Даниэлем Риккардо.
«Особо нечего сказать — на видеозаписи всё вполне очевидно. Мы очень упорно работали весь уик-энд, у нас была конкурентоспособная машина. Мы собирались сегодня побороться за очки. Вчера на нас лежало сильное давление — попасть в третий сегмент квалификации, ведь у нас не так часто появляются такие шансы. Очевидно, что наша гонка была испорчена к четвёртому повороту. У меня не было шанса среагировать. Несколько разочаровывающий день. Трудно переварить это, ведь я чувствую, что в этот уик-энд мы могли бы набрать очки. Очень трудно, когда тебя выбивают на первом круге», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».
- 29 сентября 2019
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