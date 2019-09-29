Бинотто: в конце гонки Феттель отдал бы позицию Леклеру

Руководитель команды «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что перед стартом Гран-при России между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем была изначальная договорённость о слипстриме на старте, а в конце гонки команда поменяла бы пилотов местами, чтобы вернуть монегаску первое место.

«Нашей целью была победа, так что наш план был в том, чтобы занимать первое и второе места к концу первого круга, чтобы контролировать темп. И нам это удалось — если бы не технические проблемы, мы бы удержали эти позиции и после пит-стопов, а обгонять здесь весьма сложно, — передаёт слова Маттиа Бинотто корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.

«Мы ещё до гонки договорились, что Леклер даст Феттелю слипстрим, чтобы помочь ему опередить Хэмилтона и чтобы сам Льюис не получил преимущества. А в конце гонки мы бы поменяли пилотов местами — Феттель отдал бы позицию Леклеру».

Пилоты «Феррари» стартовали с первой и третьей позиций, но уже на старте вырвались вперёд, а Феттель опередил Леклера, поскольку тот помог ему со слипстримом. Однако, когда Шарль попросил вернуть ему позицию, Феттель отказался, сказав, что Леклер должен быть ближе к нему. В итоге Себастьян не смог финишировать, а Леклер откатился на третье место. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на «Мерседесе».