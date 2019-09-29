В «Торо Россо» объяснили, почему Квят поехал на пит-стоп во второй раз

Гоночный инженер «Торо Россо» Клауидо Балестри объяснил, почему Даниилу Квяту пришлось в ходе гонки Гран-при России заезжать на пит-стоп во второй раз.

«Пусть даже мы начинали гонку в роли отстающих, нашей целью всё равно было попробовать набрать очки. К сожалению, мы не смогли добиться нашей цели. На первых кругах оба пилоты проделали хорошую работу, избежав проблем и отыграв позиции. На первом отрезке гонки наш темп был схож с темпом наших непосредственных соперников, но позднее мы несколько отстали от Стролла и Магнуссена. По этой причине мы решили позвать Пьера на пит-стоп для перехода на „софт“. Когда выехал сейфти-кар, мы приняли правильное решение позвать Даниила за „софтом“, но, к сожалению, мы обнаружили проблему с давлением в шинах. Если говорить о позитиве, то отрыв был достаточным для второго пит-стопа и перехода на ещё один комплект „софта“ без потери чего-либо.



Во второй части гонки, однако, у нас не было темпа, чтобы сократить отставание и обогнать машины впереди. Мы финишировали за пределами очковой зоны, что немного разочаровывает, но теперь нам нужно сконцентрироваться на подготовке к Японии, где мы попробуем добиться более высокого результата», — приводит слова Балестри пресс-служба «Торо Россо».