Ферстаппен: «Ред Булл» повезло со сходом Феттеля

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки Гран-при России, отметив, что четвёртое место было для него максимально возможным результатом.
«Думаю, четвёртое место — максимально возможный результат, к тому же нам повезло со сходом Феттеля. Доволен количеством очков, учитывая наш штраф и темп „Феррари“ и „Мерседеса“. У меня была одинокая гонка вплоть до выхода сейфти-кара.
Очевидно, что сегодня мы были значительно медленнее пилотов из топ-3, к тому же в конце было сложнее, так как я ехал на «медиуме», а соперники на «софте». Мы добились максимума, но, конечно, мы бы хотели завоёвывать больше подиумов и побед. Так что нам всё ещё нужно продолжать работу. Теперь я жду гонки на «Сузуке», и мы хотим добиться максимума для японских фанов и для «Хонды», — приводит слова голландца пресс-служба «Ред Булл».
- 29 сентября 2019
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