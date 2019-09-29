Албон: потратил много времени на обгон Квята

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от Гран-при России, отметив, что в ходе гонки ему было непросто обойти гонщика «Торо Россо» Даниила Квята.
«Это была хорошая гонка. Думаю, пятое место — максимум, которого можно было добиться. После аварии в квалификации это действительно хороший результат, и я доволен ходом гонки. Очевидно, что нам повезло с сейфти-каром.
Старт с пит-лейна никогда не бывает простым, но темп на «софте» был хорошим. На первом отрезке дистанции мне было сложно бороться с Гасли и Квятом, и я потратил много времени на то, чтобы обогнать их. Мне удался интересный прорыв с конца, но мне не хотелось, чтобы вся гонка состояла из этого. Мне нравятся и скучные гонки, так что мне бы хотелось более гладкого уик-энда в Японии.
Что касается оставшейся части сезона, то, за исключением Абу-Даби, все трассы будут для меня новыми, так что в Японии будет непросто, но мне нравятся новые треки", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 29 сентября 2019
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:16
-
15:48
-
14:54
-
14:15
-
13:44
-
13:43
-
13:07
-
12:57
-
12:50
-
12:48
-
12:30