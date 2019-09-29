Кубица сошёл с дистанции Гран-при России, чтобы поберечь детали болида

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица не финишировал в гонке Гран-при России. По словам поляка, в ходе этапа команда приняла решение снять его с дистанции в целях экономии элементов болида.

«Это был очень разочаровывающий уик-энд. Всегда стараешься выжать из машины максимум, и я пытался сделать именно это. Но после схода Джорджа команда приняла решение остановить мой болид, чтобы поберечь детали. Мы в непростой ситуации, а гонка в Японии уже не за горами», — приводит слова польского спортсмена пресс-служба «Уильямса».

Напомним, по итогам Гран-при России победа досталась пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Второе место занял его напарник Валттери Боттас, а тройку сильнейших замкнул Шарль Леклер из «Феррари».