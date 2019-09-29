Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Риккардо: в момент столкновения был просто пассажиром

Риккардо: в момент столкновения был просто пассажиром
Авто / Гран-при России 0

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал неудачную гонку на Гран-при России. По его словам, в ходе столкновения, которое и решило для него исход этапа, он не мог повлиять на ситуацию.

«К сожалению, наша гонка, по большому счёту, уже завершилась на старте. Машина получила слишком серьёзные повреждения. Во втором повороте творился хаос, я пытался пройти в четвёртый поворот, смещаясь к кромке трассы и думал, что так буду в безопасности. Но после я получил удар, а вместе с ним прокол и повреждение днища. Если бы мне удалось квалифицироваться выше, вероятно, я бы не попал в такую ситуацию, так что в этом плане ответственность лежит на мне. Но с точки зрения самого столкновения, в его момент я уже был просто пассажиром», — приводит слова Риккардо пресс-служба «Рено».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент