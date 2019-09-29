Вольф: В «Феррари» потеряли победу
Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что исход гонки Гран-при России можно в первую очередь воспринимать как упущенный шанс «Феррари» на четвёртую победу кряду.
«Везение? Не знаю. Но однажды кто-то написал, что лучше просто быть удачливым, чем работать весь день. В нашем спорте удача тебе сегодня улыбается, а завтра отворачивается от тебя.
Что касается моих ожиданий перед гонкой, я всегда пессимистичен. В квалификации мы видели, что «Феррари» очень быстры. С этой точки зрения это именно то, чего нам не хватает. В целом, в «Феррари» сегодня потеряли победу, а мы её заслужили", — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, что на Гран-при России «Мерседесу» удался дубль. Победа досталась Льюису Хэмилтону.
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