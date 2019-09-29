Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Головкин — Деревянченко. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: В «Феррари» потеряли победу

Вольф: В «Феррари» потеряли победу
Авто / Гран-при России 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что исход гонки Гран-при России можно в первую очередь воспринимать как упущенный шанс «Феррари» на четвёртую победу кряду.

«Везение? Не знаю. Но однажды кто-то написал, что лучше просто быть удачливым, чем работать весь день. В нашем спорте удача тебе сегодня улыбается, а завтра отворачивается от тебя.

Что касается моих ожиданий перед гонкой, я всегда пессимистичен. В квалификации мы видели, что «Феррари» очень быстры. С этой точки зрения это именно то, чего нам не хватает. В целом, в «Феррари» сегодня потеряли победу, а мы её заслужили", — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, что на Гран-при России «Мерседесу» удался дубль. Победа досталась Льюису Хэмилтону.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент