Стрельникова: Маркелова к себе приглашают практически все команды Формулы-2

Менеджер российского пилота Артёма Маркелова Светлана Стрельников поделилась карьерными планами спортсмена на 2020 год. По её словам, у Маркелова множество предложений от команд Формулы-2.

«Я очень рада, что Артём вернулся, что он опять в паддоке, что все от него ждут красочных обгонов. Жаль, что когда была свободная практика, то для нас она превратилась в шейкдаун абсолютно нового автомобиля. Получилось, что с гидравликой что-то было не так, сломалась коробка передач. Соответственно, квалификация по сути была свободной практикой, Артём смог проехать один быстрый круг. А дальше была авария в первой гонке, где Артём доехал до четвертого поворота.



Знаю, что многие в субботу пришли на Формулу-2 только из-за Артёма. Они помнят его блестящие обгоны в прошлом году, когда он прорвался с 19-го места на первое. Жаль, что на сей раз его сразу вынесли. Но это гонки. Алези сломал ему переднее левое колесо — Артём не смог повернуть и встал, ни одна камера этот момент не показала. Потом Алези пришёл и извинился.



На момент, когда во второй гонке вывесили красные флаги, Артём всего за уик-энд проехал пять кругов. Это рекорд! Тут ведь главное накат, а он долго не ездил на этой машине. Вторую гонку Артём всё-таки проехал, но не совсем угадали с настройками. Все равно в десятке, но без очков.



Дальше Абу-Даби. И мы работаем над следующим сезоном. Артёма к себе приглашают практически все команды Формулы-2, хотят, чтобы он вернулся. Его здесь любят и ценят, здесь для нас словно семья», — заявила Стрельникова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.