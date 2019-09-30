Хэмилтон объяснил слабую форму Феттеля приходом в команду Леклера

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал назревающий конфликт между пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. По словам британца, не лучшие выступления немца в нынешнем сезоне объясняются именно появлением в коллективе молодого и амбициозного монегаска.
«Не хочу говорить публично о том, что я думаю обо всей этой ситуации. Но, вероятно, Себастьян чувствует себя не очень уютно, когда рядом с ним сильный пилот. В „Феррари“ всегда придерживались политики деления на первого и второго пилота команды, но я не согласен с этим. Когда я пришёл в „Мерседес“, сказал, что не хочу быть первым номером. Я подчеркнул, что мне нужны одинаковые возможности с напарником. Знал, что если буду делать работу должным образом, буду побеждать. Так я думаю и теперь», — приводит слова Хэмилтона Nextgen-Auto.
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