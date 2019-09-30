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Эллиотт после аварии прорвался с 37-го места на первое на этапе NASCAR в Шарлотт

Эллиотт после аварии прорвался с 37-го места на первое на этапе NASCAR в Шарлотт
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

На автодроме в Шарлотт завершился очередной этап NASCAR. Победу в гонке одержал Чейз Эллиотт, вторым финишировал Алекс Боуман, а замкнул тройку Кевин Харвик.

Эллиотт попал в аварию в первом повороте в начале финального сегмента гонки, но повреждения машины оказались незначительными. Темп Чейза был настолько высок, что он смог прорваться с 37-го места на первое.

В общем зачёте на первой строчке остался Кайл Буш, сошедший в Шарлотт. На его счету 3046 очков. Мартин Труэкс и Дэнни Хэмлин уступают ему 5 и 16 очков соответственно.

NASCAR. Шарлотт

1. Чейз Эллиотт («Шевроле») — 109 кругов
2. Алекс Боуман («Шевроле») — +3,024
3. Кевин Харвик («Форд») — +4,325
4. Клинт Боуйер («Форд») — +6,044
5. Брэд Кеселовски («Форд») — +6,638
6. Уильям Байрон («Шевроле») — +7,775
7. Мартин Труэкс («Тойота») — +8,742
8. Райан Блэйни («Форд») — +9,440
9. Джимми Джонсон («Шевроле») — +9,843
10. Джоуи Логано («Форд») — +10,310.

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