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В «Феррари» отрицают, что Леклеру нарочно дали подрезать Феттеля

В «Феррари» отрицают, что Леклеру нарочно дали подрезать Феттеля
Авто / Гран-при России 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что на Гран-при России Шарль Леклер побывал в боксах раньше Себастьяна Феттеля по причине изношенности шин, а не из-за того, что немец нарушил внутрикомандные договорённости.

Феттель, вышедший в лидеры в начале гонки, отказывался пропускать Леклера, хотя об этом договорились перед гонкой. Монегаск побывал в боксах раньше немца и за счёт этого отыграл позицию обратно.

«Подрезка состоялась не потому, что мы решили таким образом вернуть позицию Шарлю. Он побывал в боксах по причине изношенности резины. Левое переднее колесо на его машине стало приходить в негодность, так что это был правильный момент для пит-стопа», — цитирует Бинотто GPToday.

Феттель не смог закончить гонку из-за отказа кинетического мотор-генератора, а Леклер потерял лидерство из-за виртуальной машины безопасности, появившейся в неудачный для него момент. Второй пит-стоп монегаска в режиме машины безопасности отбросил его на третье место.

Леклер заявил, что по-прежнему доверяет Феттелю
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