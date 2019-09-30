Бинотто: Феттелю не грозит потеря позиций на решётке Гран-при Японии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что Себастьяну Феттелю не придётся использовать дополнительные компоненты мотора, после того как он сошёл на Гран-при России из-за отказа кинетического мотор-генератора.
«Посмотрим, возможно, мы лишились комплекта управляющей электроники. Но у нас есть ещё один блок. Штрафа не предполагается. Мы используем другой блок», — приводит слова Бинотто RaceFans.
Феттель лидировал в первой фазе гонки в Сочи, после того как обошёл напарника Шарля Леклера на старте и не стал возвращать позицию, несмотря на внутрикомандную договорённость. После пит-стопов Феттель, побывавший в боксах позже Леклера, вернулся на второе место, вскоре после чего сошёл.
За пять этапов до окончания сезона Феттель, который находится на пятом месте в общем зачёте, на 128 очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).
- 30 сентября 2019
-
10:45
-
10:16
-
09:42
-
09:02
-
00:59
-
00:53
- 29 сентября 2019
-
23:48
-
22:23
-
21:59
-
20:54
-
20:40
-
20:16
-
19:37
-
19:36
-
19:05
-
18:49
-
18:36
-
18:35
-
18:26
-
18:04
-
17:42
-
17:37
-
17:37
-
17:31
-
17:28
-
17:07
-
16:52
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:16
-
15:48