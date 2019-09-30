Бинотто: Феттелю не грозит потеря позиций на решётке Гран-при Японии

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто выразил надежду, что Себастьяну Феттелю не придётся использовать дополнительные компоненты мотора, после того как он сошёл на Гран-при России из-за отказа кинетического мотор-генератора.

«Посмотрим, возможно, мы лишились комплекта управляющей электроники. Но у нас есть ещё один блок. Штрафа не предполагается. Мы используем другой блок», — приводит слова Бинотто RaceFans.

Феттель лидировал в первой фазе гонки в Сочи, после того как обошёл напарника Шарля Леклера на старте и не стал возвращать позицию, несмотря на внутрикомандную договорённость. После пит-стопов Феттель, побывавший в боксах позже Леклера, вернулся на второе место, вскоре после чего сошёл.

За пять этапов до окончания сезона Феттель, который находится на пятом месте в общем зачёте, на 128 очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).